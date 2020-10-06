香港馬王｜六歲時時精綵試閘令人滿意 告東尼：牠仍處於巔峰

香港馬王「時時精綵」打開了香港瓶的爭勝之旅，周二（6日）早上在沙田馬場首次參加本季的試閘，表現令騎練等相關人士大感滿意，他們均期待馬兒屆時能攻下第六項一級賽。

「時時精綵」今早試閘採取了一貫的輕鬆跑法，由潘頓策騎，全程居於尾列競跑，最終以第九名完成。

潘頓表示：「『時時精綵』在復出前將會參加多一次試閘，但我認為牠感覺良好，今早試閘我將牠移出外叠以避開前面馬匹踢起的泥頭。」

練馬師告東尼披露此駒上半季的部署，很有可能會再參加一次試閘後才於11月1日復出，角逐三級賽1800米婦女銀袋賽，然後11月22日出戰二級賽2000米馬會盃，繼而劍指12月13日舉行的一級賽2400米香港瓶。

告東尼對「時時精綵」的健康狀況感到滿意。

他希望這匹長途馬王能夠繼「牢騷」（1996及1997年）、「迪諾醫生」（2007及2008年）和「高地之舞」（2015及2017年）之後，成為另一匹能兩度攻下香港瓶的佳駟，以上三匹兩屆香港瓶冠軍均來自歐洲。

告東尼認為在這項總獎金高達二千萬港元的賽事中，任何海外對手均不容忽視。

告東尼表示：「屆時要視乎會有哪些海外賽駒前來角逐，日本馬一向是勁敵，相信牠們都喜歡跑沙田馬場的賽道。」

「『時時精綵』現年六歲，明年1月會轉七歲，但我深信牠現時仍處於巔峰狀態。」

「當年屆七歲後，就有可能已過頂峰，但我們希望在之前能於今季再創佳績。」

「牠狀態良佳，體格強健，一直能遠離傷患，我對此十分滿意。」

「時時精綵」去年在香港瓶中敗於「耀滿瓶」蹄下跑獲季軍，其後此駒上季最後兩仗，先後勝出2000米女皇盃及2400米遮打盃，兩奪一級賽冠軍。

潘頓續說 ：「牠是一匹耐拼的戰駒，表現續有進步，每次出賽都全力以赴，希望牠能夠保持上佳表現。」

「若今季能夠再創佳績固然是好，但其實牠已證明了自己的實力，往績甚佳。」

「今季我們將拭目以待，觀察在賽日的表現，讓牠順其自然發展。」

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