仙履奇遇｜蔡約翰評佢係好馬 陳冠生盼交出佳績

周三（7日）谷草賽事，第六場四班1200米「仙履奇遇」，上季三戰兩奪亞軍，今季首戰則在同程跑第三名。三次上名均以短距離落敗，始終與頭馬擦身而過。

「仙履奇遇」所屬之穩健團體成員之一陳冠生受訪時說：「我們一眾團體成員都請教過練馬師蔡約翰，他指『仙履奇遇』上季未成熟，仍有很多東西需要學習。」

「例如牠末段的貫注力不足，差了少少後勁，需要加強訓練才可跑出應有水準。今季馬兒大了一歲，更為成熟，應該會有進步。」

談及蔡約翰對「仙履奇遇」的評價，陳冠生說：「上仗『仙履奇遇』季內初出跑谷草1200米，末段被對手逼了內欄，對於這匹競賽經驗尚淺的馬仔來說，十分難跑。」

「今次此駒再戰同程 ，因為要負重磅，我們都有少少擔心，希望牠能夠克服阻力，跑出好成績。」

「蔡約翰曾向我們一班團體成員說：『 Don’t worry，He is a nice horse。（毋須擔心，牠是一匹好馬）。』」

「我們聽到蔡神仙這句就放心了，相信只要給予馬兒多些時間成長，應可以交出頭馬。」

由於「仙履奇遇」主策騎師莫雷拉停賽，此駒換上史卓豐操刀，今場排4檔，尚算理想。

馬主穩健團體有五位馬主，其中陳冠生外，陳國聰（已退役「以奇用兵」馬主）及「首飾」系董滿輝都是蔡約翰多年支持者，且看明晚「仙履奇遇」能否打開勝利之門。

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