從化地靈人傑｜水箭龜上去唞咗輪！霍利時：希望佢重新Fresh番

從化馬場地方廣闊，內裏設有多個馬匹大型放草區，有助馬匹放鬆，恢復元氣。

不少從化兵取得頭馬後，牠們的練馬師賽後接受傳媒訪問時，都唱好從化，並把功勞歸功於當地馬匹訓練基地，大讚從化對訓練馬匹起了正面的作用。

目前香港22個練馬師中，僅得霍利時、何良、高伯新、文家良、鄭俊偉和苗禮德沒有在從化設廐，但馬會容許他們可以選擇派馬上從化放草。

今晚（7日）出戰第三場三班1650米的時廐「水箭龜」便曾上從化放草。

霍利時說：「今季更多馬房獲准進駐從化馬場，他們的養馬量有所增加，對於我們這些中小型馬房來說，形勢當然更為困難，面對的競爭更大。」

「馬會因應情況，准許我們無在從化設倉的練馬師，也可安排馬匹到從化放草，不是正式操練。」

「我曾派『水箭龜』上從化放草，因為牠上季尾出現疲態，希望上到從化地方夠大，可以重燃牠的新鮮感，回復競賽意慾。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199