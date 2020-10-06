潘頓棄騎勿輕視｜感激賀賢不離不棄！薛恩渴望續牌長期留港

苦戰九個回合，薛恩上周日（4日）沙田賽事終憑賀賢訓練的「霹靂狂龍」取得今季首場勝利，賽後薛恩除了感謝賀賢的不離不棄外，也透露自己今季只獲發半季公司騎師牌照，渴望在未來日子多取頭馬，獲得馬會續牌，長期留港發展。

薛恩在明晚（7日）快活谷賽事再度與好拍檔賀賢合作，策騎第五場四班1650米的「福滿寶」。

此馬上場在潘頓胯下於谷草1200米贏馬，今轉跑一哩改由薛恩接手；潘頓則揀騎同場的「一見傾心」。

「福滿寶」上場季內初出即勝，同主「福多寶」國慶日亦爆半冷門，馬主正旺，跟紅頂白，即使「福滿寶」乃潘頓棄騎，換薛恩亦不宜過早輕視。

薛恩受訪時說：「上季我曾夥拍『福滿寶』上陣，牠給我的感覺是適合跑更長的途程，因此今場由1200米增程跑1650米，我相信馬兒可以應付。」

「賀賢努力教此馬放鬆去跑，馬兒的口勁逐漸收斂，跑一哩當勝任。」

「早前我為『福滿寶』出試谷草閘，賀賢給予我的操練指示是輕鬆地讓馬兒出試。」

「我覺得牠目前的狀態不錯，仍然在進步中，評分仍有上升空間，今場增程更合，有力繼續跑出好成績。」

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