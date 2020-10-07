青蛙王子｜郭能評佢合中距離 今場入圍已滿意

本地練馬師何良仍未開齋，他當然希望盡快贏馬，打破悶局。

周三（7日）晚谷草賽事，第三場三班1650米的「青蛙王子」，在澳洲跑1500至1600米最佳。

此駒今季初出直路賽熱身，上仗增程跑1400米已輸近，今場進一步加程至一哩，而且抽得一檔，有利發揮，隨時有進步的演出。

騎師郭能接受訪問時也認同，增程對「青蛙王子」有正面作用。

郭能說：「『青蛙王子』在澳洲最佳的表現是跑一哩，來港後一直主攻短途賽事，未有表現可以理解。」

「此駒上仗增程至1400米，末段貼欄力追，略為收復失地，最終僅以三個馬位負於頭馬『星運子爵』得第八名，表現已算不錯。」

「『青蛙王子』今場增程一哩更合腳法，目前評分已下調至有利水平，不過我認為牠尚在適應水土階段，走勢仍帶點稚嫩。」

「牠本身是有能力的賽駒，假以時日，可望交出好成績。」

「而今場賽事形勢平均，對手勢均力敵，若然『青蛙王子』跑得位置，我會很滿意；如果順利開齋，我當然加倍開心。」

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