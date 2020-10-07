蘇保羅馬房｜被刻意安排跑三班賽 孖寶孭輕磅打突擊

蘇保羅馬房開季至今出馬較少，共派出21匹上陣，只獲得一亞四季，到現在還未開齋，居於練馬師榜榜尾。

列陣周三（7日）第七場三班1200米的「孖寶」，上仗季內初出跑同，排12檔起步，全程留後走三疊，在不利的形勢下，仍可後上追入一席殿軍。

此駒今場排3檔起步，蘇保羅對牠的期望甚高。

蘇保羅說：「『孖寶』今場的檔位（3檔），比上場排12檔好得多。」

「此駒現評60分，可以報跑同晚的第六場四班1200米（評分區域為60至40分）。」

「但我考慮到如果該駒報爭四班，則需要負重磅，所以最後決定讓牠報爭三班賽事，今場只負118磅，希望可以跑得接近。」

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