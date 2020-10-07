霍利時出招｜再借小將周俊樂搏殺 周三頭場要轟天

霍利時旗下「晴朗拍檔」，今季配郭能兩仗全敗，剛周日（4日）改配周俊樂即可入Q，只是影相不敵賀廐「霹靂狂龍」，令時廐今季開齋美夢幻滅，認真唔抵。

下期田戰（11日）時廐無馬報名，周三（7日）共出八駒，肯定是出擊目標所在。

周三谷戰第一場五班1000米，霍利時馬房的「爪皇轟天」，今季初出配郭能跑同程，負重磅所累屈居亞軍。

今仗霍利時一早卜定見習騎師周俊樂為此駒操刀，減十磅之後只負121磅，戰鬥力大幅提升。

「爪皇轟天」過往在五班四戰谷草短途，分獲一冠一亞兩季成績，上名率百分百，抽到六檔好跑，可助時廐打破悶局。

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