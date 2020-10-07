R7即場賠率啟示｜南莊加好WP齊落 風雨駒越嚟越冇信心

第七場三班1200米：「風雨駒」係昨日（6日）大熱3倍幾，到現時回到3.8倍次熱，而位置飛更由昨日最熱1.3倍回到現時2.7倍，非常奇怪，睇飛越嚟越冇信心，似話你知三甲不入咁款，要留意。

睇飛有信心應該係巴度座騎「南莊加好」，昨日最高7倍，過關前3.6倍，落到現有2.9倍，位置亦由昨日最熱2.1倍，到今日中午1.9倍，再落到現時1倍，WP齊落。

此駒上場跑同程高水準，信佢今場補中。

「孖寶」昨日開飛位置係大熱1.4倍，雖然「南莊加好」落飛，但佢嘅位置票數都頂得住吓，現時落回到1.7倍，6倍W就直頭係有信心啦。

馬房今季未開齋，鬥志冇懷疑，博吓5＋12單Q有7.9倍。

「偉大勝利」昨日開飛，WP有些少墊底飛，位置飛曾經由5.9倍落到3.9倍，現時回到7.3倍，太熱反而冇咁好，始終係冷門騎練。

提供：5南莊加好、12孖寶、8同盟力量、10偉大勝利

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