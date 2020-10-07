文家良｜馬房成績陷入低谷 今晚靠一匹處女馬反彈

文家良今季暫時取得兩場頭馬，成績處於練馬師榜中下游，他亦連續三個賽事日無馬贏。

相信練者感到非常心急，今晨（7日）文家良為旗下於周日（11日）出戰賽駒作最後試跑，他全程用望遠鏡睇到實，動態相當積極。

周日文家良共有七匹馬報名列正選，當中包括「元朗之星」等實力戰駒座陣。

不過文廐於今晚賽事共六駒上陣，當中不乏牌面馬，有力在周日大手出擊前，先為廐主打破近期悶局。

當中頭場「喜奔騰」苦戰至第三季仍未開齋，不過今季卻能吸引兩大冠軍騎師執韁。

谷草開鑼戰（9月9日）在莫雷拉胯下鎩羽而歸，今仗換上潘頓執一檔相當有利，乃出頭黃金機會。

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