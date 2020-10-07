練騎師徒｜給師傅送百Win 何澤堯：沒有他沒有今天的我

近期馬圈師徒合作屢創歷史！

繼蔡明紹於10月1日替師傅告東尼以「綫路勇駒」贏取從練第1,300Win後，今晚（7日）輪到另一對師徒方嘉柏與何澤堯，憑「肥仔威威」奪得歷年合作第100Win。

何澤堯表示，師傅方嘉柏視他與兒子般愛錫，沒有師傅，不會有今天的成就。

何澤堯自09至10年度馬季出道以來，一直跟隨方嘉柏學藝。

眨眼間，此對華洋師徒共同度過了11個馬季。

何澤堯於12/13年度馬季贏夠70場頭馬畢業，惟畢業不等於失業，皆因他有個好師傅繼續支持，提供實力座騎。

加上本身不斷努力，何澤堯每季遂可保持優秀成績。

何澤堯說：「對師傅心存感激，雖然師傅要求嚴格，但也深明二人溝通之道，會願意放下架子與我傾談。」

「他除了是我的師傅，更是我第二個父親，沒有他，我不會有現在的成就。」

六歲本地拍賣馬「肥仔威威」今晚在何澤堯胯下於第三場後上掄元，本身累積三捷均由何澤堯經手，人馬合拍。

對於徒弟有今天的成就，方嘉柏說：「經過11年時間，何澤堯已經成長了，他一直是一位優秀的騎師，現在更加出類拔萃。」

至於『肥仔威威』上季因健康有些小問題，於4月賽後提早唞暑，轉往從化受訓，進度良好。」

「今場其狀態未十足都贏，馬兒好有鬥心，將來可更上一層樓。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199