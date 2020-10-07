白鷺飛翔｜專搏轉倉來投馬省招牌 苗禮德有富貴冇閉翳

苗禮德訓練轉倉馬急進係人都知，好似今季佢贏嘅兩匹馬「路路之星」同「有得精彩」，都係轉倉過來即食，可見佢唔會俾面上手練馬師，務求省靚自己招牌最實際。

今晚（7日）賽事苗廐出三駒都係轉倉馬，其中「怡昌福星」上季接手後兩Win交代晒，另外兩駒「路路富貴」同「白鷺飛翔」轉倉過來都未贏，戰意唔使懷疑，一定砌盡交代。

第三場「白鷺飛翔」上季轉至苗廐後跑咗三場，季尾最後一仗跑田草1800米搏殺有心，可惜遇上當Fit嘅「關鍵時機」（已退役）輸短馬頭跑第三，七歲馬可以講朝氣返晒嚟。

今季「白鷺飛翔」重新做工夫，上月跑一場谷草1200米熱身，雖然漏咗閘，但都造最快末段衝上來跑第六，今次增程跑1650米先啱腳法，賽前仲要俾定巴度贏埋1200米谷閘，擺明谷行料出擊。

至於第二場「路路富貴」，上季喺何良馬房跑過十次，最叻第九，今季轉投苗廐初出跑谷草1650米，取得最佳名次跑第七，輸俾「鵲橋飛渡」五個馬位。

「路路富貴」開氣後安排再跑同程，賽前整多課泥閘，梁家俊落力省馬追得第三，進一步推高狀態，今場排二檔好位，小心殺個措手不及。

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