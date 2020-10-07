爪皇轟天｜谷草跑番馬時廐即破蛋 周俊樂減十磅轟中頭場

開季剛好一個月，谷中今晚（7日）恢復跑馬，頭場即有練馬師開齋。

主角霍利時起用見習騎師周俊樂，為旗下七歲老馬「爪皇轟天」打破一年頭馬荒，個人亦告季內首度贏馬。

時廐雖慣性慢熱，但其實「爪皇轟天」早於今季谷中開鑼日（9月9日）已由郭能策騎大熱入Q，負予頭馬「仍然贏」兩個馬位。

此駒過去只曾一捷於五班谷草A欄1000米，今仗舊地重遊換上周俊樂減負十磅，開閘後從第6檔應聲彈出，沿途緊貼放頭馬「箭神寶」守在第二位競跑。

入正直路後，「爪皇轟天」於外叠望空在周俊樂催策下加速，不久已拋離所有對手，就此輕鬆地直奔終點，帶挈霍利時開齋。

經此一役，練馬師僅剩蘇保羅及何良今季仍未開糊。

周俊樂剛周日（4日）以「晴朗拍檔」在田草首替時廐入Q，今場則以「爪皇轟天」初與霍利時合作建功。

頭場第二至四名分別為馬「箭神寶」、「勁飛聖」及「喜奔騰」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199