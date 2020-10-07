箭神寶又試縮程｜上仗加罩一放絕塵！史卓豐：毋須升班競爭力十足

今晚（7日）頭場五班1000米，徐雨石旗下的「箭神寶」前仗在黃俊胯下跑同程，結果以第八名衝線；上仗再出增程跑1200米，重加眼罩換史卓豐抽二檔即一放而回。

「箭神寶」賽後操練正常，今次續配史卓豐縮回跑1000米，騎者受訪時表示毫不擔心，他認為此馬本身夠快，有信心馬兒可繼續跑入前列。

史卓豐說：「坦白講，『箭神寶』上場的表現，確實令我感到驚喜。」

「牠上場跑谷草1200米，抽得理想的二檔，重配眼罩後，出閘敏捷，一早擺在前面輕鬆地領放，走來很輕鬆。」

「我認為牠重配這個配備後，速度變得更銳利，今場幸運地又抽二檔，縮程跑1000米亦夠快應付，難得仍留在五班跑，競爭力十足，可望再爭連捷。」

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