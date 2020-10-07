R5即場賠率啟示｜帝豪大師票數信心十足 醉醒神冷門抵博

第五場四班1650米：落飛最勁又係巴度座騎「帝豪大師」，昨日（6日）開飛6.7倍W，全日都企穩6倍左右。

今日（7日）開飛後「帝豪大師」即時變成4.3倍大熱W，位置由昨日2.3倍落到現時1.3倍大熱，WP齊落，以當時投注金額嚟講，大約15萬。

雖然此駒初跑谷草，但票數反映信心十足，質新當起馬，信佢W得，組合獨贏捧A2。

「機緣巧俠」昨日全日位置大熱，由1.3倍回到1.5倍，再回到1.8倍，到現時回到2.9倍，因「帝豪大師」位置大幅落飛所致，上仗贏同程，今仗升班跑輕磅，睇位置飛似有信心入三甲，贏就唔多似，作配腳。

「一見傾心」昨日一直係大熱門，直到今日先被「帝豪大師」取代，但佢嘅票數一直唔夠硬淨，3.1倍W，位置更加有2.2倍，睇飛就冇信心。

「藍海策略」跑同程準，同潘明輝合拍，昨日開飛最高8.2倍W，落到現時6倍，少咗25%，睇飛信心增加咗，位置就企硬起1.7至2.1倍之間，三甲應有。

「睡眠攻略」配黎海榮，霍利時呢個冷門組合，繼「怡威」後，呢隻又有飛，W飛昨日10倍到現時14倍，位置2.7倍就肯定有早飛，但呢匹馬成日近但唔上名，都係放棄！

「醉醒神」大熱輸一場就變成冷門，現時55倍W，昨日最高係37倍，位置有9.8倍，反而抵博。

提供：5帝豪大師、6藍海策略、3醉醒神、1湛江最醒

----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199