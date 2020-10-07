方嘉柏何澤堯｜肥仔威威及時趕到 師徒合作達至百捷

方嘉柏既是榜首練馬師，亦為唯一未斷纜練馬師，所指的是他開季以來每次谷戰都有馬贏。

谷中這晚（7日）復跑夜馬，方嘉柏在頭兩場均無功而還。

戰至第三場他與徒弟何澤堯以「肥仔威威」攜手出師三班一哩，結果一擊即中。

此駒沿途留前鬥後，末段從中外疊如飛撲上，及時超越直路最早突圍的「白鷺飛翔」率先衝線，以大熱門身份打響本身今季出賽頭炮。

季內跑了四次夜賽，方嘉柏次次有馬贏共取七Win，最新以13場頭馬領導群雄。

眾所周知，方嘉柏開季以來主要由莫雷拉贏馬，他與何澤堯兩師徒合作建功，今趟才是季內第一次。

更有意義的是，「肥仔威威」帶給他倆歷來合作第100Win，別具紀念價值。

另一邊廂，巴度今夜手風欠順，頭三場皆出擊跑位置，當中包括在第二及第三場分策「快利寶」及「白鷺飛翔」，影相飲恨屈居亞軍。

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