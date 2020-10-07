R1即場賠率啟示｜巴度騎師王一直落飛 箭神寶飛數企硬

第一場五班1000米：截至傍晚時分，獨贏總投注金額約950萬，由昨日（6日）開飛到現時，大熱門一直都係「喜奔騰」，3.7倍W開飛到現時4.2倍，佔總投注大約19%，位置飛亦由1.8倍回到現時1.9倍。

此駒睇飛唔算好有信心，始終係低班馬，不過最有利就係排係黄金一檔非常好跑，上場排12檔，出閘慢閘，轉彎受壓尾二入直路仲要掟出第9叠衝，結果起雷神輕描淡寫嘅手勢跑第六，今晚形勢截然不同，有力打開勝門，細W大P。

另一隻同樣賺到形勢係「勁飛聖」，季內首仗跑同程，沿途外叠跑，最後都衝到個第三名，跑得好過「喜奔騰」，今仗排3檔可攻可守。

「勁飛聖」昨日7.7倍W維持成日唔算好熱，但今日（7日）開飛到現時已靜靜落到5.6倍W，位置1.8倍，已明顯有料到，仲有騎師巴度係騎師王由尋日開飛4.75倍已落到現時3.6倍，睇個勢就似今日要同潘頓拗手瓜，大家今日要留意呢兩位騎師，隨時連場埋Q。

8+10呢條連贏現時只得10倍大熱，可以小敲。

「箭神寶」上仗閘前落飛由20倍落到9.4倍贏馬，飛到馬到。今仗由開飛至現時企硬10倍W，位置3.4倍，似乎冇乜信心連捷甚至乎入三甲咁款！

反而突然多飛有兩匹，「爪皇轟天」嘅位置飛係多咗唔少，由昨日2.5倍P，落到現時大熱位置1.7倍，增幅有30%，以低班馬嚟係算多架，上場同程跑得好，今仗用見習生跑减10磅，著數非常，有三甲可作二重彩膽，兼可捧單T組合（4+8+10），現時有12倍大熱。

「中華精神」昨日開飛4.8倍W，1.6倍P，係估唔到，好有早飛。到現時回6.5倍W，2.4倍P較為合理，始終馬房今季未開齋，隻馬跑落又唔係咁叻，不過今場變數係騎師由薛恩換咗楊明綸跑，但信心談不上。

提供：8喜奔騰、10勁飛聖、4爪皇轟天、2怡昌福星

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