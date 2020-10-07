R2即場賠率啟示｜日日靚賽日大幅落飛 怡威算有值博率

第二場四班1650米：點解潘頓唔騎「日日靚」呢？

上場佢跑谷草1200米後上第四名已收熱身之用，今仗跑回贏馬路程1650米，勝出機會甚大，但今場方嘉柏居然起用薛恩，似乎係有心關照佢。

昨日（6日）開飛7.6倍W，位置近3倍，直頭係冇乜飛，但到咗今日開飛，WP都變成大熱。

現時4.7倍W，1.5倍位置，大幅落飛，似乎幾有信心。

坦白講，今場形勢唔錯，但都要睇騎師發揮，1W3P啦！

「快利寶」上場贏同程表現出色，今仗再跑同程要負重磅，再加馬房甚少連捷。

可能因為咁，票數由昨日開飛到現時都比較冷落，開飛11倍W到現時7.3倍，位置昨日最高係有3.5倍，到現時調整到1.7倍，如WP都落多些少就同上仗贏馬賠率一樣，要留意，始終係有班底馬，又係巴度座騎。

「愛馬劍」呢隻未勝馬昨日開飛WP都係最熱，4.8倍W，而位置係界乎1.8至2.0倍，唔係好有信心，現時更回到5.3倍W，2.4倍P，唯一着數就係用減10磅見習生跑，最叻三三四四咁！

「鵲橋飛渡」連續兩場跑同程好表現，獨贏由昨日開飛14倍輕輕落到現時11倍，位置2.7倍算有些少飛，記住今季呢隻馬跑兩場閘前都有落飛，結果都跑得好。

「怡威」上季場場獨贏賠率過百，今場昨日開飛最熱因得6倍W以為睇錯，位置2.8倍係有早飛落咗，現時回到11倍W，4倍P算係有值博率，冷位之材。

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