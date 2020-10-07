多姿多財｜出閘搶欄就此帶到 羅富全踏入10月未斷纜

今晚（7日）谷草A欄對前領馬甚為有利，第四場四班1200米由「多姿多財」一氣呵成，騎師潘頓亦打開是晚勝門。

「多姿多財」的單Win及組合獨贏A1分別派53及24.5元。

這匹由羅富全訓練的四歲質新馬，今仗出閘在潘頓催策下，迅速搶欄克服10檔不利形勢，就此安車平五路，服役五戰取得兩冠一亞，成績可人。

六爺羅富全踏入10月份走勢凌厲，自10月1日上周四開始，一連三次賽事分別贏「大眾開心」、「保羅承傳」及「多姿多財」尚未斷纜，季內增至有六場頭馬。

羅富全賽後說：「『多姿多財』上季尾曾退出比賽，之後上了從化，當地環境非常理想，馬兒顯得十分適應，回港後一切正常，7月已經復課。」

「馬兒今場出閘夠快，雖然排10檔但幸好潘頓十分醒目，一早已埋到欄輕鬆領放，令其他馬難以追趕，順利取得頭馬，相信升班後仍有競爭力。」

第四場二至四名順序為「南莊之歌」、「騰龍超影」及「駿爵士」。

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