周永健愛駒｜勝感唔怕執外檔 熱完身戰意唔使估

前香港賽馬會主席周永健熱愛賽馬運動，除了養馬外，還參與育馬，可算全情投入。

周永健多年來所養的馬名多數均以「感」字命名，他目前養有三駒，當中「勝感」及「型感」，都是養在霍利時馬房，其中「勝感」將出戰周三（7日）晚第四場四班1200米。

可能馬迷感好奇，霍利時並非什麼名牌大倉，為何可以吸引到這位前主席的支持呢？

周永健受訪時表示：「霍利時好錫馬，所以我支持他。」

「勝感」上場出戰谷草1200米，排12檔起步，周永健賽前已經話檔位不太好，比較難跑，結果只能跑獲第8名。

此駒今場再出，排11檔，又是外檔，仍然唔太理想，不過大馬熱身後理應更好，時廐今季仲未開齋，一定很心急，戰意不用懷疑。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199