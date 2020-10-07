R8即場賠率啟示｜勝利威龍熱到爆燈 連贏3搭10好古怪

第八場二班1000米：「勝利威龍」全晚（7日）最熱一駒，昨日（6日）只得2倍，輕輕回到現時2.1倍，佔當時獨贏總投注金額大約35%，位置開飛1.1倍，去到現時只得1.6倍好多飛，好大信心。

此駒今仗輕磅兼排好檔，非常好跑，唯一擔心係未跑過谷草1000米，今場早段快馬多，希望跟得住唔好落後太多。

相反「辣臣」就係谷草1000米專家，三戰兩勝一位，上名100%。

票數去到現時相當勁，由昨日開飛最高15倍W，落到現時只得4.2倍，跌幅大約65%。

「辣臣」位置係昨日3點有3倍，去到7點變成1.5倍，少咗一半。

以當時只得22萬位置飛嚟，呢注大約5萬，早有墊底飛，呢場似想同「勝利威龍」一較高下，呢條3＋4連贏現時係5.4倍大熱。

唔好睇小「奮鬥同心」，雖然由昨日10倍到現時8.3倍，好似冇乜特别，但佢嘅位置飛，由昨日最高3倍，現時1.7倍。

較為特别嘅係3搭10呢條連贏，由昨日一直多飛得10倍，到現時進一步落到6.3倍好古怪。

另一匹位置飛多嘅馬匹係「經典之星」，獨贏現時9.9倍同昨日10倍冇大上落，位置飛明顯多咗好多，昨日最高3倍落到現時2.4倍，算重飛，睇飛有三甲。

提供：4辣臣、3勝利威龍、10奮鬥同心、9經典之星

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