谷閘寶藏｜葉楚航秘密武器 開心一號脫胎換骨

今晚（7日）共有四駒初次競逐跑馬地夜馬賽事，當中三駒曾試谷草大閘。

希斯旗下雌馬，將角逐第四場四班1200米「大笑星」，曾於今年5月15日由薛恩出試1000米閘，不過騎者直路鞭策下，座騎未能交出良好反應，最終列尾二而回。

不過當時此駒仍在容天鵬馬房，轉倉後馬兒試閘略有進步，加上同父馬「紫雲星」（已退役）曾勝谷草賽事，今次渡江一試並非毫無機會。

至於第五場沈廐「帝豪大師」於去年12月28日由潘頓操刀試1000米閘，騎者直路按韁下跑第七名，走勢尚算不俗。

「帝豪大師」同父馬包括方廐三級賽盟主「與龍共舞」，上季此駒三勝谷草賽事，可見場地性能有保證。

「帝豪大師」試閘亦有走勢，初跑四班谷草1650米有望交出好表現。

第六場葉楚航「開心一號」於9月26日試1000米閘，在潘明輝胯下輕鬆一放到底，而此駒造出58秒68，為當日三組試閘中締速最快，表現與上季出賽判若兩駒。

「開心一號」進步幅度大，加上對跑馬地場地似乎相當適應，今仗跑四班1200米有權變身贏馬而回。

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