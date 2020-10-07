蘇保羅搵救星｜第五場座騎四揀一 潘頓擺到明一見傾心

開季跑咗九個Round，現時剩低三位練馬師仍未開齋，包括霍利時、何良同蘇保羅。

三人當然似熱鍋上嘅螞蟻，心急想贏馬，現時成績榜排包尾嘅阿Paul蘇保羅，今期（7日）搵到老友潘頓出手，合作「一見傾心」出戰第五場四班1650米，已響起出擊訊號。

睇番今場賽事，潘頓連自己新勝嘅「福滿寶」都唔吼，又試過「湛江最醒」同「帝豪大師」都冇揀，結果四揀一，名副其實對呢匹蘇廐馬一見傾心。

上年十月潘頓騎「一見傾心」跑四班谷草一哩即贏，今年又校啱時候出擊，應該都可幫到阿Paul脫離齋戒期。

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