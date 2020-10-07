R3即場賠率啟示｜肥仔威威早有信心飛 進力之城有啲擇使

第三場三班1650米：「肥仔威威」昨日（6日）開飛3.2倍W，2.1倍P，到今日（7日）下午近三點，有飛打落去變成2倍W，1.1倍P。

以當時嘅投注額嚟講，大約係5萬WP，早有信心飛，到現時回到3.5倍W，1.2倍P，皆因「盈嘉輝」落飛。

「肥仔威威」今場初出，賽前係從化操練朝氣再現，今晚配合馬房出擊，信佢W。

「盈嘉輝」昨日開飛5倍W，一度回到最高6.6倍，位置2.5倍唔算好熱，到凌晨12點，位置一注打到只得1.3倍，即時令到「肥仔威威」位置飛回到1.9倍。

呢注位置飛大約有10萬，好有信心入三甲，現時位置次熱1.7倍。

潘頓座騎同方廐馬串Q司空見慣，上場「盈嘉輝」潘頓同程跑第二係同邊隻馬串Ｑ，咪就係方廐「飛雲騅」囉！

現時3＋6買條Q係7倍大熱，但如買二重彩就有一倍過外嘅分頭，有得諗。

第三勢力應係「白鷺飛翔」，昨日開飛最高9倍W落到現時6.1倍，少咗近40%。位置開飛2.8倍，去到7點落到得2倍，當時W都落到5.7倍。

此駒上仗跑谷草1200米後上悅目，今仗賽前再試谷閘動態積極，睇飛加動態係好想贏馬，就捧條單T組合（3＋5＋6），現時有26倍。

「進力之城」上場跑成點大家有眼睇，騎師居然冇事執番身彩，唯一解釋係臨場低水冇咗衝勁！

今仗換人跑應要打醒精神，但上仗被問話有啲擇使，但票數反映有信心會跑得好。

昨日開飛6倍W，曾經回過最高8.6倍，現時又落到6.4倍，位置昨日開飛只得1.3倍，一真維持大熱到凌晨時份，被「盈嘉輝」大注影響回到1.8倍，現時1.9倍略嫌唔夠硬淨，留意臨場。

提供：6肥仔威威、3盈嘉輝、5白鷺飛翔、9進力之城

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