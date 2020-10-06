彭國年周二提早來港 隔離兩周後投入戰陣

法國騎師彭國年，上季首度來港只作兩個月短期客串，但仍交出八場頭馬，表現對辦。

須知在潘頓、莫雷拉和田泰安三大師傅長期壟斷的局面下，彭國年仍可搵到飯食，證明佢騎功當然唔錯。

有口碑當然可以載譽歸來，早前馬會已向他發出四個月牌照，由10月21日開始生效，所以周二（6日）他一家四口由法國動身乘機來港，因為來港後仍須隔離十四日才可出賽。

彭國年今次提早來港客串，剛好跑罷法國凱旋門大賽日就動身，因為之後當地再沒有大賽舉行。

回顧彭國年今季在法國成績相當唔錯，上周六（3日）他更騎Wonderful Tonight在法國勝出一場2400米的三歲雌馬一級賽，證明狀態不錯，睇吓今季重來港可否爭取更好成績。

撰文：關志彬

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