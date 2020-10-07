玄來有機｜會長之星轉倉犀利 何澤堯再騎爭佳績（唐碧霞）

早前曾與大家分享過《易經》後天八卦中的其中四個卦象，包括：乾卦、坤卦、震卦及巽卦，是次會與大家分享另外兩個卦象，即坎卦及離卦。

「坎為水」，象徵中男，對應的身體部位為腎臟、膀胱、泌尿系統、生殖系統、血液、內分泌系統、耳及肛門。

坎卦所代表的方位為正北方，因此若家中正北缺角會容易引起腎、泌尿系統、生殖系統等疾病，不妨多作留意。

「離為火」，代表中女，所對應的人體部分為眼睛及心臟，離卦的方位為正南方。

風水上下元九運（2024年至2043年）便是離卦，屆時全球的女性地位會進一步提高，不論在政治、軍事、經濟、科研等領域，會出現眾多女強人的身影。

此外，在下元九運期間以下行業會得以興旺，例如：美容、化妝、電信、電力、能源、石油、電子、太陽能、網絡、太空、演藝、國防、軍事、武器、核武及核電等行業。

相反在下元九運期間金融業會逐漸衰退，對美國影響甚大，當中美國更有機會爆發大規模的戰爭，各位讀者可早作準備。

今期財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣、赤柱；九龍區的紅磡、土瓜灣、尖沙咀；新界區的青衣、荃灣、葵涌均屬該區財位。

幸運顏色為綠色、青色、黃色及啡色的綵衣，幸運數字為3、4、5、7、8。

周三（7日）第七場「會長之星」上季加盟韋達馬房後，轉廐初出即跑第一，表現出色。

上仗在何澤堯胯下轉彎走較長路程仍獲第二名，表現令人驚喜，今仗繼續由華將一哥何澤堯策騎，有望取得佳績。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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