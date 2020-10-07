精英碗配搭曝光｜雷神揀旺蝦王！田泰安騎番錶之智能

莫雷拉同田泰安今晚（7日）停賽，前者亦冇出席噚日（6日）朝早嘅試閘，蔡約翰馬房嘅「旺蝦王」由安仔策騎參加泥地1050米閘，呢匹馬王級份子有前有後，以首名衝過終點。

「旺蝦王」將會喺今個月18號嘅二級賽精英碗復出，驟眼以為安仔重奪呢匹短途精英嘅帥權，但佢試完之後話呢課試閘只係客串性質，自己落實策東廐「錶之智能」出戰；而「旺蝦王」暫卜定莫雷拉。

「錶之智能」上仗喺「雷神」胯下贏出國慶盃，騎者喺精英碗棄騎此駒，並由安仔執二攤，但後者呢日卻幫手為「旺蝦王」試閘，馬圈嘅用人以至出賽嘅配搭，有時就係咁有趣。

撰文：林湛穎

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