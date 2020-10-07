孖寶｜賴低何良一個守齋 蘇保羅：蔡明紹發揮恰到好處

潘頓這夜（7日）在谷中手風認真一般，雖然兩大宿敵莫雷拉及田泰安均停賽，他全晚亦手執多匹實力馬，但跑至第七場後只勝出「多姿多財」一駒，其餘戰馬全部三甲不入，包括第七場三班1200米次熱門「風雨駒」。

第七場最終由蘇保羅馬房「孖寶」在蔡明紹胯下，於末段交出如狼似虎般的後勁一舉將對手擒下，助練者打開今季勝門，而練馬師現只餘何良未開齋。

「孖寶」單Ｗin及組合獨贏A2分別派64及25元。

蔡明紹近期手風甚順，由10月1日贏「綫路勇駒」開始，一連三次賽事均有馬贏，包括剛周日（4日）在沙田憑「龍鑽輝煌」及「中華之光」起孖。

堪稱蘇廐最忠心馬的「孖寶」，上季曾一連八仗不勝有位，雖然近兩仗表現稍下滑，但今仗卻交出服役以來最佳表現，難怪蘇保羅賽後如此興奮。

蘇保羅說：「今仗『孖寶』勝出，必須歸功於鞍上人蔡明紹的發揮，可謂恰到好處，把馬匹的實力都展現出來。」

「按此駒以往在第四班的表現計，我知道牠在第三班上陣也不成問題，結果牠也替我勝出季內首場頭馬，我非常開心。」

「我向來在季初都比較慢熱，但馬季幾乎長達一年，相信馬房成績會循序漸進。」

第七場二至四名依次為「偉大勝利」、「南莊加好」及「風雨駒」。

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