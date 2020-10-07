R4即場賠率啟示｜南莊之歌顯著落飛 真勝者票硬做配腳

第四場四班1200米：昨日（6日）開飛大熱到現時都係「多姿多財」，W飛介乎起3.2至4.1倍。

雖然初出，但信心算強，位置就由昨日最熱1.1倍回到現時2.3倍，皆因「駿爵士」嘅位置飛起昨日大約2點有大注買入，即時變成1倍P大熱。

到現時落到1倍依然大熱，現時2.8倍W，熱多些少會好啲。

落飛最顯著係「南莊之歌」，又係巴度座騎，昨日最高7.6倍W落到現時4.5倍，跌幅大約35%，位置1.4倍亦都多咗唔少。

此駒上場閘前落飛大熱2.7倍，可惜漏閘，最後以最快末段21.77秒跑第六明顯搏失。

今仗換巴度跑，而潘頓就騎「多姿多財」大熱，角色明顯，就博2＋4呢條Q，現時有8.9倍。

再買埋二重彩2＋4（23倍）及4＋2（28倍）呢兩個組合，幾好分頭喎！

「南莊之歌」係孖寶彩池射落下場同廐嘅「帝豪大師」，相比W賠率照乘係少咗40%，現時呢口孖寶只得11倍。

「真勝者」昨日開飛7倍W，到現時企硬7.6倍W，2.7倍P有點早飛，三、四重彩可以兼顧配腳。

提供：4南莊之歌、2多姿多財、3駿爵士、10真勝者

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