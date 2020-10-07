非凡才子有辦睇｜對待回巢馬特別重視 容天鵬再搏勁飛聖

馬圈一向多離離合合，馬主轉倉後又食回頭草例子絕對唔少，好似「非凡才子」，轉去苗禮德馬房冇跑過，今季重投Benno容天鵬懷抱。

上周四（1日）此駒回歸後首戰即爆冷跑第二，可見Benno不計前嫌，全心全意為馬主爭取好成績。

今晚（7日）谷戰頭場隻五班馬「勁飛聖」，上季尾突然由容廐轉至摩廐，但跑咗五仗最叻都係第四，今季大摩退休散倉，又返咗去Benno旗下。

「勁飛聖」季內初出跑谷草1000米已得季軍，表現有番起色，原本一星期後再報谷草1200米，卻因食慾不振退出，相信只是小事。

等到今晚跑番谷草1000米，有更多時間回氣，仲有運執埋三檔，Benno可望繼剛周日（4日）起孖後再添頭馬。

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