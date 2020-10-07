經典之星｜潘頓再輸一匹全熱門 蘇偉賢埋單起個孖

谷中今晚（7日）尾場為全晚最高水準的二班1000米，多匹谷草短途良駒正面交鋒，戰況激烈。

最終蘇偉賢旗下「經典之星」（梁家俊策騎）爆半冷掄元，本身季內初出即首勝二班賽，單Win及組合獨贏A2分別派72.5及22元。

現年五歲之「經典之星」，過去一直靠快放食糊。

今仗排10檔起步，在對面直路開始突圍單騎領放，末段越走越順就此帶到，造就練馬師蘇偉賢埋齋起孖（另於第二場贏出「鵲橋飛渡」）。

至於眾矢之的潘頓，全晚多匹大熱門均倒灶而回，包括尾場「勝利威龍」，全晚埋單只贏「多姿多財」一駒，其演出令人感到十分失望。

第八場二至四名依次為「偉大勝利」、「南莊加好」及「風雨駒」。

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