R6即場賠率啟示｜超威星票數一枝獨秀 桃花旺有墊底飛

第六場四班1200米：「超威星」昨日（6日）開飛到現時，一枝獨秀大熱，開飛2.4倍W，現時落飛1.8倍，佔獨贏總投注額大約35%，位置1.1倍，好有信心跨季孖寶，二重彩穩膽。

「桃花旺」昨日開飛27倍W，去到凌晨落到20倍有些少墊底飛，到現時回到32倍，位置亦都有昨日最高5倍回到現時6.4倍，睇飛有冷味。

「軒轅又牽」上場同程54倍跑第六略有點進步，今仗賽前騎師親操10課，現時居然有飛只得23倍，昨日最高係30倍，位置4.6倍真係有支持。

「開心好友」上場重磅兼排12檔都差啲爆冷，今仗起用周俊樂減10磅兼排2檔，形勢同上場比係180度轉變。

現時票數同昨日相若，9.9倍W，2倍P，好似唔夠信心，但呢個賠率係好抵博，1＋2單Q都有6.2倍唔錯。

小注單T（1＋2＋5）組合，有60倍非常和味。

提供：2超威星、5桃花旺、1開心好友、3富祿

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