股票傳奇｜第六場跑出啡燈Q 何澤堯起孖仍落後騎師王

若說方嘉柏與何澤堯師徒情深，後者跟呂健威亦合作無間，兩人今晚（7日）在谷中第六場四班1200米，以「股票傳奇」再度攜手贏馬，已是開季妁以來第五次。

四歲澳洲自購新馬「股票傳奇」之前十戰一季，唯一上名於谷中1000米發生，本身上季出道，一直隸屬丁廐。

「股票傳奇」上賽作轉投呂廐後首戰，初配何澤堯在田草1200米跑第六輸不遠。

今次移師谷草1200米排8檔負116磅，起步時馬頭轉側大脫腳，此後一直尾隨群駒競跑。

及後直路最後百多米，「股票傳奇」在中檔望空後越衝越勁，最終反敗為勝，氣走一度突圍而出的「軒轅又牽」，打開服役勝利之門。

「軒轅又牽」隸屬丁廐，丁冠豪誅叛將不成，反被「股票傳奇」奪去頭馬，情況猶如第二場高伯新以「快利寶」撼「鵲橋飛渡」，反被曾由自己訓練的後駒擊敗做阿二。

今場閘前僅兩駒顯著跌票，正是分別跑第一及第二的「股票傳奇」與「軒轅又牽」，這對落飛馬就此包辦31倍啡燈Q，第三、四名依次是「富祿」及「超威星」。

截至第六場跑完為止，何澤堯乃這晚暫時唯一起孖騎師，惟他在騎師王積分榜暫排第二而已。

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