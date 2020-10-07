馬匹退役｜蒙古王10.1賽前退出 一星期後索性收山

馬會今午（7日）宣佈，徐雨石「蒙古王」及沈集成「同有加」退役。

徐廐八歲老黃忠「蒙古王」在港出賽39戰獲4勝11位，上名率接近四成。

今季田草開鑼日（9月6日）此駒在田泰安胯下於二班田草1400米掄元，評分達服役新高至100分。

然而「蒙古王」於10.1尾場開跑前，騎師田泰安對座騎動作有疑慮，因此退出賽事，賽後被發現左前腿不良於行。

「蒙古王」退出至今已絕跡晨課，今日更宣佈告別賽場，相信傷勢頗為嚴重。

至於沈集成馬房52分自購新馬「同有加」則從未出賽，於昨晨（6日）由潘頓試800米草閘跑第三，賽後被發現首次流鼻血。

此駒深陷傷患困境，曾被驗出右前腿脛骨和左腿橈骨末端均曾出現問題，今次再出現傷病，馬主亦決定入紙退役。

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