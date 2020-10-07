董中浩叫兩飛｜翡翠劇院可反彈 開心好友谷草勁

周三（7日）谷草賽事，「翡翠」系馬主董中浩和兩位兒子董必成和董必政今期叫兩飛。

董氏三父子共同擁有的「翡翠劇院」，將列陣第二場四班1650米；另一方面，他們所屬之團體馬「開心好友」則出戰第六場四班1200米。

上述兩駒季內已熱身，而且上場均有表現，省起狀態後捲土重來，有力重敲勝門。

「翡翠」系馬主董中浩剛戰「翡翠鳳凰」搏輸，以短距離屈居亞軍，明晚他有望補拉頭馬，「翡翠劇院」是希望之一。

這匹文廐馬在港取得三捷後，上季未有表現，換來評分得以調整。

此駒上仗季內初出，跑谷草1200米得第三名，評分已屆反彈之時。

文家良訓練老馬向來耍家，「歡樂小子」跑至十歲今季一出都跑第二名，七歲的「翡翠劇院」戰鬥力保持得好，有望為董家帶來拉頭馬喜悅。

至於團體馬「開心好友」上季在谷草短途取得兩捷，今戰在贏馬路程上陣，亦是機會馬。

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