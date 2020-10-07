今晚咩環境｜谷中A欄利內疊前置 蘇廐兩駒未甩拖

是晚（7日）谷草八場夜馬，賽事將會在A跑道上演，目前度地儀指數為2.70，場地掛牌為好地，頭場開跑時間為晚上7時15分。

睇番上季9月25日首次同一移欄賽事，當晚大利內疊馬，六駒在彎位守貼欄中前位置。

當中「天地人」一放絕塵，而「夢幻戰士」及「文武傳奇」則守貼欄包廂位建功，故此具前速馬仍須優先留意。

今晚參戰馬中，以一對蘇廐馬最有根據，第五場四班1650米「一見傾心」上季兩戰A欄賽事獲一冠一季未失三甲，今仗重配唯一贏馬拍檔潘頓，有望打開今季勝門。

至於第七場「孖寶」三次角逐全闊跑道獲一冠兩亞全入Q佳績，今仗排3檔有望充份發揮其跟前守好位跑法，繼續跑首本路程1200米，有力首度攻陷三班賽事。

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