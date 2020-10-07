鵲橋飛渡｜喼神殺叛將不成 蘇偉賢：感謝馬房手足同心協力

谷草賽事向來對前置馬有利，這晚（7日）亦不例外。

繼頭場「爪皇轟天」沿途拍實「箭神寶」鬥放，結果包辦前領馬連贏後，第二場四班1650米繼續由「鵲橋飛渡」一放到底，單Win及組合獨贏A2分別派55及30.5元。

「鵲橋飛渡」今仗全程自造頗快步速領放，但直路依然猶有餘勁，表現日益進步。

此駒今季開始，改為代表蘇偉賢馬房出賽，三戰取得兩冠一亞，為練者省靚招牌。

外號表情王的練馬師蘇偉賢，賽後當然十分興奮，不斷對在場傳媒大擺甫士。

他表示：「『鵲橋飛渡』來投時健康很好，可能轉換環境有新鮮感。」

「自暑假以來，馬兒的狀態一直保持很好，今季三戰取得兩場頭馬及一個亞軍，表現甚佳。」

「雖然有人說此馬不會連續交出好表現，但賽前我對馬主說馬兒目前狀態很好，今場只擔心排檔（10檔）影響。」

「馬兒狀態保持勇銳，順利放出，又沒有其他馬鬥燒，形勢有利。」

「我除了感謝馬主的支持外，我也想藉此機會多謝馬房手足同心協力，整個團隊士氣高昂，齊心爭取好成績。」

「至於『鵲橋飛渡』暫時應該主力跑谷草1650米，這個路程最首本，將來可能會上試1800米，一切要與馬主商量才有決定。」

上手練馬師高伯新（外號喼神），今仗派出「快利寶」一心誅殺叛將，可惜沿途居後，直路發力姍姍來遲，僅跑第二未竟全功。

第二場三至四名依次為「日日靚」及「愛馬劍」。

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