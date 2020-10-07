帝豪大師｜潘頓唔騎益巴度 沈集成：唔代表佢揀錯馬

打仔格騎師巴度今晚（7日）在谷草大舉出擊，上半場已四戰三亞一季全上名。

戰至第五場四班1650米，他終憑大熱門「帝豪大師」（沈集成馬房）後上掄元，單Win及組合獨贏A2分別派35及19.5元。

作為全晚唯一出足八場騎師，巴度可謂做好本份，頭五場全入三甲，合共取得一冠三亞一季，在騎師王累積34分領前。

四歲新西蘭自購新馬「帝豪大師」，近兩仗皆在潘頓胯下不勝有位，但今仗他選策蘇保羅馬房「一見傾心」，結果後駒輸到無影；反而巴度冷手執個熱煎堆。

沈集成賽後說：「『帝豪大師』上仗在潘頓胯下第三，但今仗再出潘頓不騎，故我找來巴度接手。」

「這並非代表潘頓揀錯馬，因為潘頓一早已答應蘇保羅騎同場的『一見傾心』，潘頓分身乏術才不能為『帝豪大師』操刀。」

「潘頓的作風是他應承了騎你的馬，就不會推騎，而潘頓亦認為『帝豪大師』應較『一見傾心』更好 。」

「『 帝豪大師』在三歲時已贏沙田1600米，沙田亦合跑法。」

「上場賽前曾有輕微發燒，但由於血液檢查正常，所以獸醫批准牠出賽，但畢竟停課了兩日，或多或少都有影響，跑得第三已算不錯。」

「此馬上仗賽後曾試谷閘，走勢不錯，加上今仗巴度發揮得很好，順利贏馬。」

「『帝豪大師』並非大噸位的馬，牠要再養壯一點，論馬在第四班絕對夠跑，但若將來升上第三班，就要看進度能否跟上了。」

第五場二至四名順序是「藍海策略」、「湛江最醒」及「福滿寶」。

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