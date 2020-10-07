馬會CEO推介｜跳出世界今仗蝕形勢 尾場睇好潘頓座騎

馬會CEO應家柏在其網誌說，今晚（7日）尾場二班1000米賽事，預期早段步速甚快。

預計「辣臣」、「萬事叻」、「經典之星」及「亮先生」均會搶放，而「奮鬥同心」、「跳出世界」、「金鼓齊鳴」及「勝利威龍」則會置前。

「勝利威龍」上季尾兩勝頭馬，其後升上二班作賽追入第二表現出色，當時牠為煞科前最後兩個月表現最佳的賽駒之一。

早前（9月29日）牠於試閘以首名過終點，締速雖然不快但走勢不差。

今仗季內復出將會首次出戰1000米賽事，相信潘頓於偏快步速情況下會嘗試節省腳程，然後於末段全力追趕，在此爭勝三甲機會俱佳。

「跳出世界」於同程往績優異，上月（9月13日）沙田初出一役過後，其態況可望進一步提升，另外「經典之星」狀態亦勇。

觀乎兩駒近績牠們當然值得兼顧，但兩駒今仗將自9及10檔起步，牠們或有機會沿途於外疊競跑，形勢略為被動。

相對來說，我認為「辣臣」及「奮鬥同心」三甲機會比上述兩駒更佳。

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