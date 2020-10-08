南區有｜唔等雷神復出！羅富全：我要考慮馬房整體部署

羅富全近期成績穩步上揚，剛戰（7日）又有「多姿多財」建功，質新馬繼續交到貨。

周日（11日）回師沙田草地賽事，羅廐採取精兵制，只派出三駒上陣。

其中，角逐第七場三班1200的「南區有」季內初次上陣，賽前準備充足，且看能否為馬房再帶來勝利。

「南區有」是由羅富全購入的，他對這匹四歲質新馬評價不俗。

他說：「『南區有』近期主要由莫雷拉負責操練，雖然今戰他仍在停賽，而他亦很想夥拍此駒上陣，但始終馬已操好，我亦要考慮馬房整體部署。」

「因此未能再等，決定改配蔡明紹上陣。」

「這匹自購馬來港後適應理想，試閘一再展示上乘速度，亦肯追馬，初出經驗略為輸蝕，但仍期望牠可以有好走勢爭取佳績。」

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