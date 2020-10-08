馬匹評分｜逆襲姿態嚇人 股票傳奇加分多過經典之星

昨晚（7日）谷草夜馬完成後，馬會按例於今天（8日）公佈最新的馬匹評分，重點當然在八匹頭馬身上。

全晚贏馬姿態最誇張一駒，首推贏出第六場四班1200米之「股票傳奇」（呂健威馬房），本身取勝距離雖然不是最遠，卻是這一次賽事加分最多最多的一匹。

「股票傳奇」漏閘之下，全程走位11 11 1竟然逆襲反敗為勝，表現獲評磅員肯定，被加九分，最新評51分，繼續跑四班賽仍不需負太重磅。

另外，蘇偉賢馬房「經典之星」今季一出即贏，勝後被加八分。

這匹五歲自購新馬精英踏入服役第三季，評分突破90分再創新高，最新評91分。

10.7賽事八匹頭馬加分情況

爪皇轟天 42（＋7）

鵲橋飛渡 54（＋5）

肥仔威威 77（＋6）

多姿多財 65（＋6）

帝豪大師 59（＋7）

股票傳奇 51（＋9）

孖寶 66（＋6）

經典之星 91（＋8）

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