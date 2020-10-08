姚本輝動態緊張｜周日第九、十場 有力包辦孖寶

姚本輝上季勇奪冠軍後，今季初似乎處於回氣階段，不過經過首輪熱身馬匹已見上力，周日（11日）姚廐強陣出擊，不容輕視。

今晨（8日）接近七時半，姚本輝由機坪急步行往烽火台，然後拿起望遠鏡走上頂樓，原來是要睇一對參戰馬第九場「精簡最好」及第十場「寶成智勝」出試。

「寶成智勝」今課由梁家俊策騎於大圈快跳，而「精簡最好」則由潘明輝負責跳草地。

姚本輝居高臨下，一次過睇晒兩駒分頭出試，可謂一眼關七。

兩駒於相若時間完成操練，練者隨即行落隧道底等候接馬，護送兩駒行返機坪之餘，亦逐一向梁家俊及潘明輝詢問馬匹表現，動態相當重視，有力為馬房包辦孖寶！

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