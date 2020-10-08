賀賢馬房｜連勝三個沙田賽日 王牌馬繼續發光發熱

賀賢連續三次田戰有馬贏，分別勝出「前進」、「福多寶」及「霹靂狂龍」。

周日（11日）跑田草日賽，賀廐將一對王牌馬「北極光」及「馬爾代夫」齊交潘頓執韁，馬房可望延續田戰連勝紀錄。

賀賢與潘頓今季暫合作過四駒，「福滿寶」及「活力寶駒」均贏馬而回，餘下「北極光」及「轉數高」亦跑入前五名有獎金，而且其中三駒都有王牌在身，賽績印證部署。

第二場四班1400米「北極光」三次出賽均由潘頓經手，獲冠亞季各一。

其中，上場季內復出於快時間賽事後追不及跑第三，該役亞軍「龍鑽輝煌」翌仗已補中，足證水準不俗。

同日有兩場1200米不報跑，幕後選擇讓牠增程出賽，決意勝回一仗。

另外，第五場四班1400米「馬爾代夫」上季兩仗均配薛恩，初出跑第六，翌仗後追第四。

今季復出即由潘頓接手，早前賀廐已有「福滿寶」由薛恩換潘頓即勝，此駒隨時照辦煮碗。

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