悅跑得｜上仗僅負夢想成金！呂健威：潘頓接手可望更佳

呂健威承接上季強勢，今個季初繼續有好成績。

剛戰（7日）旗下「股票傳奇」雖然大漏閘，但依然能以旋風式後勁後上掄元，替呂廐添Win。

周日（11日）沙田日馬賽事，呂廐雖然牌面馬不多，但仍有不俗的機會馬，例如角逐第七場三班1200的「悅跑得」。

上賽面對強敵仍能跑入連贏，本身演出進步，今次有力爭連捷。

呂健威說：「『悅跑得』上季起在港出賽，表現中規中矩，經過暑期訓練後，馬兒持續進步。」

「上賽雖然面對強敵不少，但牠仍能交出良好後勁，僅不敵具超班質素的『夢想成金』得第二，表現令我滿意。」

「當然，馬兒上仗多少受惠形勢之利，今次希望仍可有好形勢配合。」

「論馬跑完一仗後狀態仍佳，交由潘頓接手，有機會取得更佳成績。」

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