馬上看經典｜三冠馬王尼真斯基 喪師法國凱旋門下

本屆法國凱旋門大賽已曲終人散，遺下了兩項談資。

一就是岳伯仁的四匹參賽馬，因他所選用的飼料受瘦肉精所沾染，被逼悉數退出。

二就是第四度列陣的歐洲馬后「成全寶」大熱倒灶，三甲不入，見證了長江後浪推前浪的天然定律。

歷史上最富戲劇性的凱旋門大賽，當數1970年那一屆。

1970年，英國終於出現了第二次世界大戰後首匹三冠馬王。牠便是鼎鼎大名的「尼真斯基」。

事實上，在「尼真斯基」之後，英國迄今也沒再誕生過三冠馬王。

在出爭法國凱旋門大賽前，於加拿大出生而於愛爾蘭受訓的「尼真斯基」，不單囊括英國二千堅尼、葉森打吡和聖烈治錦標而榮膺三冠馬王，還贏了愛爾蘭打吡和英皇鑽石錦標，更是十一戰十一捷的不敗之師。

而替「尼真斯基」主轡的，則是紅透半邊天的「英國之寶」柏葛。

凱旋門大賽之役，「尼真斯基」留得比往常後，末段在柏葛力策下，至最後150米終於追及早已在前纏鬥的Miss Dan和Sassafras，看似大可一攻而破。

並排衝刺的三駒中，Miss Dan率先敗下陣來，直至最後50米，「尼真斯基」一度稍微超越Sassafras。

可是，到了埋門一步，「尼真斯基」在受了柏葛一鞭後竟然略為外斜，而Sassafras卻適時回氣再加速。

終點綫上，Sassafras以馬鼻之差結束了「尼真斯基」的長勝紀錄。

為Sassafras建下殊功的，是曾在港發展的法國名將冼毅力的父親冼馬田！

「尼真斯基」失意巴黎後不足兩星期，又問鼎英國冠軍錦標，再一次屈居亞軍。

至此，其練馬師奧拜仁不得不承認「尼真斯基」已從巔峯下滑，果斷地宣佈退役而轉作配種馬。

撰文：余伯樂

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