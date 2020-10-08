葉楚航｜曾替馬主舖頭剪綵 智理共想再出動潘頓

馬主「共想」系陣營今季全面支持葉楚航，在暑假將「有理共想」及列陣周日（11日）沙田日賽的「智理共想」，一併從高廐轉投葉廐。

可惜「有理共想」今季兩戰皆無功而還，而「智理共想」上仗（9月16日）出戰五班谷草1200米，在潘頓胯下奪得季軍，轉倉後表現有明顯進步。

相信葉楚航相當渴望為此駒盡快交代，始終練者與馬主之一鄧健明十分熟稔，早年鄧生食肆開張，葉楚航都有參與剪綵。

「智理共想」上季六戰全敗，不過今季改由葉楚航訓練，表現立即判若兩駒，於8月25日試泥閘在潘頓胯下後上掄元。

上仗跑入三甲後潘頓仍不肯放手，可見騎者對此駒相當重視。

今戰繼續在第五班作賽，有望繼續在陣上交出好表現。

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