賽日數據｜頻有四歲馬補中 星夢帝國當打知道必勝

近期頻頻有剛於季內搏失跑第二的馬匹再出補中，當中又以四歲分子表現最標青。

周日（11日）田草日賽又有三匹四歲馬「星夢帝國」、「醒臣」及「知道必勝」，剛於季內屈居亞軍，可以作為今戰捧場對象。

今季田戰暫有九匹新入Q四歲馬列陣，並交出四冠兩亞一季兩殿全入前四名，證明此類當起馬往往趁勇再拼。

第二場四班1400米「星夢帝國」，上季尾年僅三歲已連番跑近，上仗轉四歲首戰即入Q，僅負馬頸位予頭馬「前進」。

這匹質新馬拼過一仗，狀態應有進無退，周日足以贏馬補中。

第七場三班1200米「醒臣」，今季兩次上陣均於泥地1200米入Q。

今仗雖然棄泥跑草，但上季初出跑過一次田草，即在1000米只輸約三個馬位，田戰能力可見不錯。

尾場二班1200米「知道必勝」，上仗配潘頓初跑同程即入Q，本身已跨季連續六戰跑入前四名，難得潘頓鍥而不捨，今場定以補中為目標。

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