賢廐戰略｜蘇偉賢抄霍利時橋 搵周俊樂減十磅搏五班馬

近兩個賽日五班賽，見習騎師周俊樂分別策騎時廐「晴朗拍檔」及「爪皇轟天」跑第二及第一。

兩駒前一仗均由郭能執韁，只得一亞一殿，換上周俊樂減十磅上陣，立即提升名次。

周俊樂近期五班賽成績好，蘇偉賢立即向霍利時抄橋。

周日（11日）第四場五班1600米賢廐「馬驕雄」，上仗配郭能跑田草2200米只得第六。

「馬驕雄」賽前試大閘及拍跳工夫做齊，狀態已冒勇。

呢匹唔夠1,000磅官仔馬，由周俊樂策騎減十磅如釋重負，如今只孭114磅上陣。

此駒縮程跑千六米亦更合腳法，周日可望借勢開齋。

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