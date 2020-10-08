榮智健家族｜沙田雙龍出海 幸運快車速度如疾風

馬會名譽董事榮智健名下曾有不少佳駟，包括「活力先生」及「奔騰」等馬王級分子，因此他經常能夠出現在凱旋門拉頭馬。

不過去季馬主只有「四通八達」贏過一場，表現令人感到失望。

今季情況似乎有明顯好轉，皆因周日（11日）榮智健名下「幸運快車」將角逐二班田草1200米爭取連捷。

此駒上季在港初出於同程兩次獲得季軍，雖然走勢仍然稚嫩，但能在強手林立的二班賽連續上名，質素毋庸置疑。

今季9月27日能夠力挫應屆最佳新馬「寶成智勝」一出即勝，足見馬兒成熟程度更進一步。

「幸運快車」在澳洲角逐三次，兩場勝仗均於高獎金定磅賽掄元，加上贏馬姿態十分輕鬆，因此在當地早有名氣。

此駒據報以極高價被售往香港作賽，周日再上征途，連捷希望甚濃。

同日榮氏家族尚有「疾風明駒」列陣，馬主為榮智健之子榮明棣，將角逐三班1400米賽事。

此駒在澳洲三戰兩冠，在澳洲由彭達訓練。

彭達乃蔡約翰在澳洲的徒弟，之前曾替蔡神仙引入「神州威龍」及「神州魅力」（均已退役），其中後駒在港兩勝谷草1650米賽事。

「疾風明駒」今季已跑過一次，雖未能上名，不過所負不遠，且看今戰增程能否變身。

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