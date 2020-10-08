金拖鞋大賽盟主｜Farnan 前腳有事 出戰珠峰錦標成疑

應屆金拖鞋大賽盟主Farnan，早前已鎖定今屆珠峰錦標席位。

然而昨日（7日）此駒練馬師活侯夫人與布特向新南威爾斯賽馬會匯報，指Farnan前腳有傷，而且有輕微不良於行跡象。

Farnan原本將角逐1200米二級賽羅馬領事錦標作珠峰錦標前的熱身賽，然而鑑於馬匹傷勢，牠已被強制退出。

新南威爾斯馬會將密切監察此駒傷勢，以判斷牠能否如期出戰珠峰錦標。

Farnan上個月曾由布文出戰二級賽Run To The Rose跑第五，當時鞍上人布文被罰20日停賽，不過騎者上訴得直，最後取消判罰。

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