徐雨石｜爆開有條路 徐廐禮拜日入沙田愛逍遙

徐雨石近兩次贏馬，分別為9月23日勝出「威紫荊」（34倍），以及剛周日（4日）爆大冷贏「海豚星」（75倍）。

周日（11日）沙田日賽，徐廐將派出八駒上陣，其中不乏一些有爆冷機會的馬匹。

四班1400米「愛逍遙」上仗季內初出跑田草1200米，經已開始有走勢，末段更造出22秒7，後追跑獲第六名，賽後更運往從化操練。

此駒同父馬有多匹都贏1400米以上，所以今次增程角逐理應更加適合。

另外，「進優」父系Rothesay在澳洲贏到1600米，在港同父馬「行雲流水」於澳洲服役時都贏1600米以上。

此駒上次開始略有走勢，今趟增程至1600米，應是合適部署。

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